Taiwán inaugura nuevo cable submarino para reforzar sus comunicaciones ante presión china

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, explicó que la nueva línea -que une el distrito de Bali, en Nuevo Taipéi, con los municipios de Dongyin, Nangan y Juguang, en el condado de Lienchiang (nombre oficial de las Matsu)- busca garantizar la continuidad en la transmisión de datos durante "desastres naturales" o "incidentes provocados por el ser humano".

En caso de daños en otros cables, la nueva infraestructura funcionará como "respaldo" de los demás tendidos submarinos que conectan ambos territorios, señaló Cho.

"De cara al futuro, ya sea mediante cables submarinos, microondas o satélites de órbita baja, la capacidad superará con creces la demanda aquí. Estamos haciendo preparativos preventivos", aseguró el primer ministro.

La puesta en marcha de esta obra se produce tras una serie de cortes en los cables de fibra óptica que enlazan la isla principal de Taiwán con Lienchiang.

El más sonado ocurrió en febrero de 2023, cuando un pesquero chino y un carguero dañaron dos de estos cables e interrumpieron el suministro de datos hacia las Matsu durante casi dos meses.

Además, la Justicia taiwanesa condenó en junio del año pasado a tres años de prisión a un ciudadano chino por sabotear otro de estos cables frente a la costa suroeste de Taiwán.

Las autoridades insulares creen que los cortes de cables submarinos forman parte de las operaciones en "zona gris" emprendidas por Pekín con el objetivo de presionar al Gobierno taiwanés, actualmente liderado por Lai Ching-te, considerado un "independentista" y un "alborotador" por China.