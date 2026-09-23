Honduras aprueba reformas en leyes de seguridad contra pandillas dentro de las cárceles

El paquete de reformas, aprobado por las bancadas de los cinco partidos que integran el Parlamento de 128 diputados, pretende evitar que los criminales puedan "ordenar algunos delitos desde los centros penales", dijo a periodistas este miércoles el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano.

Las denominadas maras y pandillas en Honduras vienen operando desde hace más de treinta años y, según las autoridades, además de que se disputan territorios, se les atribuyen delitos como la extorsión, el narcotráfico y los asesinatos, muchos de ellos ordenados por sus cabecillas desde los centros penales.

En algunos casos, los pandilleros han contado con el apoyo de elementos de los mismos cuerpos de seguridad y de los centros carcelarios, incluidos los considerados de 'máxima seguridad', según diversas fuentes entre oficiales y privadas.

Las reformas legales se aplicarán contra al menos tres pandillas que "han amedrentado al país por muchos años" y ya han sido declaradas "asociaciones terroristas" por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero las autoridades no las han identificado públicamente.

Las modificaciones incluyen una "regulación estricta" de las visitas familiares y conyugales a los privados de libertad de alta peligrosidad y a sus abogados defensores; el ingreso de alimentos y las comunicaciones telefónicas, entre otras medidas, detalló el presidente del Legislativo hondureño.

Las reformas parciales a las leyes de la Policía Nacional, Policía Militar de Orden Público, Trabajo para Personas privadas de Libertad y del Sistema Penitenciario Nacional, deberán ser sancionadas por el presidente hondureño, Nasry Asfura, quien se encuentra en Nueva York, donde hoy intervendrá durante la LXXXI Asamblea General de las Naciones Unidas.

Zambrano dijo además que, en el marco de las mismas iniciativas aprobadas el martes, también habrá "una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal en los próximos días".

El presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento, Marcos Paz, señaló que con las reformas legales se está "creando prácticamente un nuevo régimen al interno de los centros penales", donde los reos considerados altamente peligrosos estarán "recluidos en módulos de máxima seguridad, aislados y con restricciones en varios aspectos".

Además de las restricciones de las visitas familiares, conyugales y de abogados, "el derecho a sol (de los privados de libertad) va a ser muy reducido", enfatizó Paz.

La iniciativa también incluye "medidas excepcionales para proteger a los que van impartir justicia, porque habrá un circuito especial para poder juzgar a estas personas", recalcó el titular de la célula legislativa de Seguridad.