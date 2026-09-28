Tras asesinato de policía, Kast abre la posibilidad de replantear su reforma de seguridad

El crimen perpetrado por un migrante irregular venezolano, con antecedentes penales previos en Chile, refuerza los argumentos del plan del mandatario ultraderechista para expulsar a estos inmigrantes; tema que abordó personalmente, la semana pasada, en su reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Necesitamos el acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas para que esto no vuelva a ocurrir y que todos tengan claro que las cosas cambiaron, que la mano cambió", declaró el jefe de Estado al encabezar su octavo consejo de gabinete este lunes.

En medio de la coyuntura, sectores oficialistas y de oposición manifestaron que el Ejecutivo baraja la posibilidad de retirar la reforma constitucional en materia de seguridad que impulsó dentro del Senado, en agosto pasado, y que generó críticas transversales, para redactar un nuevo texto consensuado.

El proyecto de reforma constitucional, que incluye ocho modificaciones a la Carta Fundamental de Chile, permitiría al Presidente decretar un estado de excepción por ocho meses sin consulta previa al Congreso, además de intervenir comunicaciones de ciudadanos y limitar la libre circulación de las personas, así como el derecho de reunión y asociación.

La reforma es parte de la agenda ACOT que agrupa un paquete de diecinueve iniciativas legales que se tramitan en el Congreso junto a otra decena de propuestas con distintos niveles de urgencia.

"Vamos a acelerar el tema de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) buscando la mayor coincidencia posible con todas las fuerzas políticas", dijo Kast.

El senador y presidente del oficialista Partido Republicano, Arturo Squella, explicó que el Gobierno ha dicho que "si es necesario para avanzar en las reformas constitucionales, no tiene problema en bajar su propuesta con el propósito de que ingrese una nueva a raíz de lo que trabajamos junto al senador (Andrés) Longton (Renovación Nacional, centroderecha) y pusimos a disposición del resto de integrantes de la Comisión de Constitución del Senado".

La información preliminar de la Fiscalía Regional Metropolitana señala que el cabo Aguilera se encontraba, junto a otro funcionario, realizando labores preventivas cuando se encontraron con un hombre que, al ver la presencia policial, extrajo un arma de fuego y disparó contra los carabineros, hiriendo de gravedad al agente que falleció horas después.

El atacante fue abatido por el policía que acompañaba a Aguilera y, según el Ministerio Público, era un ciudadano venezolano que se encontraba en situación migratoria irregular y contaba con antecedentes penales por porte ilegal de arma cortante o punzante.

"Vamos a plantearle a los parlamentarios poder avanzar rápidamente en aquellas normas que nos permitan enfrentar este tipo de situaciones como corresponde, deteniendo, reteniendo, expulsando, a cada una de las personas que, como el caso del delincuente detenido por carabineros, se encontraba en una situación irregular y con antecedentes", agregó Kast.

Durante su campaña presidencial, el mandatario vinculó la migración con la delincuencia y prometió la expulsión de 300.000 personas, de las cuales ha completado cerca de 1.270 hacia países como Colombia, Perú y Bolivia, mientras que las deportaciones a Venezuela se han visto obstaculizadas por la ruptura de relaciones consulares, apenas reestablecidas en agosto pasado.

Durante el gobierno de Kast, se han registrado cuatro homicidios a carabineros, de los cuáles el de Aguilera es el único en el que el atacante es un ciudadano extranjero.