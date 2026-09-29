Detienen en el estado mexicano de Chiapas a 57 personas y decomisan 5.512 dosis de droga

Las acciones se realizaron en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Benemérito de las Américas, en medio de los operativos que las fuerzas federales y estatales llevan a cabo en Chiapas ante la violencia relacionada con grupos del crimen organizado que se disputan rutas para el tráfico de drogas, armas y personas en la región limítrofe con Guatemala.

En Tuxtla Gutiérrez, las autoridades desplegaron un operativo en respuesta a una balacera ocurrida en la colonia Las Granjas, que provocó la muerte de tres personas y las heridas de otras tres, sin que se precisaran sus identidades.

Como resultado de las investigaciones, realizadas entre el 18 y el 28 de septiembre, fueron detenidas 34 personas presuntamente vinculadas con los hechos, entre ellas varias señaladas como autores materiales del ataque y otra que, según las autoridades, realizaba funciones de mando dentro de una facción delictiva, sin identificar a la organización.

También, en la capital chiapaneca fue detenido un ciudadano salvadoreño identificado por las autoridades como integrante activo de un grupo delictivo y que tenía una orden de aprehensión vigente en El Salvador.

En Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, operativos realizados entre el 23 y el 28 de septiembre dejaron dos detenidos y el decomiso de 104 paquetes de cocaína y un vehículo.

En otra acción en la colonia El Paraíso, agentes repelieron una agresión de civiles armados y detuvieron a cuatro personas, además de incautar tres armas largas, una corta, tres cargadores, unos tres kilos de marihuana y ochenta dosis de droga. En este despliegue, un agente de la Guardia Estatal Preventiva resultó herido.

Otros operativos en Tapachula dejaron dieciséis detenidos y el decomiso de 166 dosis de droga, dos motocicletas, un vehículo y un arma de aire comprimido.

Mientras que en Benemérito de las Américas, municipio fronterizo con Guatemala, las fuerzas de seguridad localizaron un arma larga, cinco cargadores, 137 cartuchos, 4.935 dosis de droga y tres vehículos.

En total, las autoridades reportaron nueve armas de fuego, ocho cargadores, 157 cartuchos, 5.512 dosis de droga y doce vehículos decomisados.