Dos ciudadanos letones arrestados tras supuesto allanamiento en una base militar británica

Los dos hombres, de 36 y 32 años, que no han sido identificados, fueron arrestados dentro del perímetro de la base a primera hora de la madrugada de hoy y posteriormente trasladados a comisaría, donde permanecen bajo custodia policial, detalló la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) en un comunicado.

Inicialmente, a los sospechosos se les detuvo bajo sospecha de allanamiento de morada y daños a la propiedad; pero posteriormente se les sumó otro delito adicional por entrar en un lugar prohibido "con un propósito perjudicial para el Reino Unido", tipificado en la Ley de Seguridad Nacional británica.

A las 22:00 hora local (21:00 GMT) de ayer miércoles una patrulla policial detectó un vehículo abandonado en los alrededores de la base de Molesworth. Tras llevar a cabo una búsqueda adicional, descubrió una "pequeña brecha" en la valla del perímetro y horas más tarde los dos hombres fueron localizados y arrestados, explicó la Met Police en la nota.

Este incidente sucede solo unos días después que se declarase un incidente de seguridad en otra base aérea británica en Fairford, al suroeste de Inglaterra, el pasado domingo. Siete hombres han sido arrestados y posteriormente liberados bajo fianza en relación a este caso, pero ninguno ha sido acusado formalmente.

La jefa de la unidad antiterrorista de Londres, que lidera la investigación, afirmó que la pesquisa sobre este incidente se encuentra en su etapa inicial y que si bien mantienen "todas las hipótesis abiertas" no hay nada que sugiera que el supuesto allanamiento en Molesworth esté relacionado con los sucesos ocurridos en la base de Fairford.