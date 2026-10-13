Sateliot pide operar Internet de las Cosas por satélite en la UE en la banda de 2 GHz

La propuesta de Bruselas, en negociación en el Consejo y la Eurocámara, permite prorrogar dos años las licencias de las estadounidenses Viasat y EchoStar, que vencen ese mes, y solo contempla que Bruselas pueda abrir la banda a ensayos durante esa prórroga.

Sateliot pide que se habilite un servicio comercial para otros operadores hasta el reparto, que la ficha financiera de la propia Comisión sitúa a partir de 2029.

Bruselas quiere que un tercio de la banda esté destinado al uso gubernamental para comunicaciones críticas y en materia militar y que solo operadores europeos puedan optar a ese tramo.

Otro tercio sería prioritario para nuevos operadores europeos, y el último estaría abierto a empresas de cualquier país que cumplan requisitos de seguridad y de protección de datos.

Además, la Comisión quiere que estos operadores se integren en la constelación de satélites europea IRIS2, que la UE espera tener completamente operativa en 2030 para garantizar la protección de las comunicaciones, una red alternativa a las que hoy ofrecen empresas como Starlink, de Elon Musk.

El director general de Sateliot, Carlos Riopedre, dijo a EFE que "los satélites están listos" y "la demanda está ahí", y se preguntó "por qué esperar los europeos dos años más".

Sateliot tiene nueve satélites operativos que conectan sensores, como los de contenedores refrigerados, según Riopedre, que define sus capacidades como "duales por diseño" para uso civil y militar y sitúa el primero de su segunda generación, con capacidad D2D (conexión directa a móviles), en julio de 2027.

"El plan es acabar desplegando una constelación completa para prestar servicios de D2D (conexión directa a móviles) de forma dual", resumió.

Riopedre pidió además que las licencias de prueba sean automáticas si alguien las pide, "que no se quede solo en la potestad de la Comisión", y advirtió de un posible vacío si las licencias vencen sin nuevas reglas.

"Nosotros tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, pero necesitamos la escalabilidad", afirmó en declaraciones a EFE el CEO de Sateliot, Jaume Sanpera, quien aseguró que la compañía está hablando "con todos los 'players' posibles para ir juntos a esta banda".

"Los próximos 30 años dependerán de la decisión que se tome ahora. Esto no es una decisión técnica; es una acción de soberanía", remachó.

Al acto asistieron el eurodiputado socialista Javi López; el jefe de la Unidad de Política de Espectro Radioeléctrico de la Comisión, Gerasimos Sofianatos, y la subdirectora de Planificación y Gestión del Espectro del Ministerio para la Transformación Digital de España, Julia Criado.