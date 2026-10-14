GlobalFoundries operará dos nuevas fábricas de chips en Nueva York financiadas por Japón

El proyecto, vinculado al acuerdo comercial y de inversiones entre Estados Unidos y Japón impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla una inversión de unos 10.000 millones de dólares en una primera planta, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2029, y otros 10.000 millones para una segunda.

GlobalFoundries calcula que el proyecto generará unos 27.000 empleos en la construcción y la cadena de suministro, además de más de 1.000 puestos de trabajo industriales altamente cualificados en la región, según el comunicado.

Cada una de las dos instalaciones añadirá capacidad para fabricar unos 900.000 obleas de silicio de 300 milímetros al año cuando esté plenamente operativa, agrega la nota. GlobalFoundries prevé iniciar las obras de la primera fábrica antes de finalizar este año.

El complejo de Malta ya alberga una planta de fabricación de semiconductores de GlobalFoundries, conocida como Fab 8.

La empresa, con sede en Estados Unidos y que cotiza en el índice tecnológico Nasdaq, produce chips destinados, entre otros sectores, a la automoción, las comunicaciones y las aplicaciones industriales.

En un acuerdo separado, GlobalFoundries modificará su subvención en el marco de la ley CHIPS para reasignar 955 millones de dólares a inversiones en fotónica de silicio, silicio-germanio y empaquetado avanzado en sus instalaciones de Malta y Burlington (Vermont).

Por otra parte, el Departamento de Comercio recibirá una participación accionarial de aproximadamente el 4 % en GlobalFoundries, informó la empresa.

Trump afirmó en su red Truth Social que el proyecto contribuirá a reforzar la industria estadounidense y la seguridad económica y nacional, y defendió que la participación del Gobierno en empresas como GlobalFoundries permitirá obtener un retorno económico de los fondos públicos.