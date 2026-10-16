La ministra de Finanzas de Japón dice que el G7 hará ejercicios contra ciberataques con IA

Katayama expresó ante el resto de jefes de finanzas y bancos centrales del G7 las inquietudes de Japón sobre la "gestión de los riesgos que plantea la IA", afirmó esta mañana en una rueda de prensa a su regreso al archipiélago, ante lo que anunció que estos países "han decidido realizar simulacros al respecto".

La ministra de Finanzas japonesa señaló como un "importante avance" esta decisión de los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón), mientras el archipiélago continúa sufriendo una ola de ciberataques a empresas de varios sectores que han filtrado datos de millones de personas.

Aún no se ha confirmado si estos ataques están relacionados con el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA), pero medios y expertos aseguran que es probable que los atacantes utilizaran agentes de IA.

Estos ciberataques en el archipiélago tienen lugar paralelamente a una serie similar en la vecina Corea del Sur, donde varias compañías financieras y bancos se han visto afectadas.

Según las autoridades surcoreanas, podrían haber sido realizados con inteligencia artificial (IA), y un informe de la multinacional de ciberseguridad CrowdStrike apuntó a un atacante de habla china que utilizó el agente de IA chino ARTEX.