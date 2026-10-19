Bruselas acusa el fondo KKR de aportar datos erróneos o engañosos para evaluar una fusión

El Ejecutivo comunitario confirma en un pliego de cargos sus sospechas iniciales, que derivaron en la apertura de una investigación en julio de 2025. Ahora, el fondo tiene derecho a examinar el expediente y a contestar o bien por escrito o en una audiencia oral para presentar sus argumentos a las autoridades comunitarias.

"Nuestros indicios apuntan a que, tras la concentración, KKR podría haber aumentado los precios a los clientes mayoristas de banda ancha existentes, en algunos casos de forma significativa", expresó la vicepresidenta europea responsable de Competencia, Teresa Ribera.

El proceso podría derivar en multas de hasta el 1 % de los ingresos globales de KKR si finalmente se demuestra que el fondo compartió información errónea con los servicios europeos de Competencia, ya fuese de forma "intencionada" o negligente. Bruselas podría incluso revocar la decisión que avaló el traspaso.

El Ejecutivo comunitario dio su visto bueno sin condiciones a dicha la compra de NetCo por parte del fondo estadounidense en mayo de 2024 tras concluir que no planteaba problemas de competencia dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

En particular, Bruselas examinó el impacto de la operación en el mercado de acceso mayorista a servicios de banda ancha en Italia y determinó que KKR no ganaría la capacidad de "deteriorar" o "denegar" el acceso a servicios pasivos, como por ejemplo la infraestructura.

La principal razón para evitar que ganara esta capacidad como consecuencia de la transacción eran los contratos a largo plazo que FiberCop, una empresa conjunta entre KKR y Telecom Italia, tenía con otros actores de mercado, entre ellos Fastweb y Iliad.

Un año después de dar luz verde a la operación, la Comisión Europea anunció la apertura de una investigación "paralela" para determinar si el fondo había aportado durante el proceso de evaluación información incorrecta con respecto a estos contratos clave.

Bruselas dio este paso tras recibir quejas de operadores de la competencia que argumentaron que, una vez completada la operación, FiberCop incrementó de manera unilateral el precio estipulado en los contratos a largo plazo para acceder a su red de banda ancha.

La legislación europea sobre fusiones y concentraciones exige a las empresas que aporten datos a la Comisión Europea que no sean "incorrectos, incompletos o engañosos", tanto cuando notifican la operación como cuando la institución solicita más información al respecto.

Bruselas considera que la "precisión" en estos datos es "esencial" para que sus equipos puedan hacer un análisis certero de cada concentración propuesta y recuerda que puede imponer multas a aquellas compañías que "intencionadamente o de manera negligente" no hayan aportado información completa y certera.