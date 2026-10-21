Tecnología
21 de octubre de 2026 - 13:36

Alerta por fallas críticas en PHP: podrían desatar ciberataques globales

La Oficina Federal de Seguridad en las Tecnologías de la Información (BSI) alertó este miércoles ante el riesgo de ciberataques, después de que se descubrieran vulnerabilidades graves en PHP, un lenguaje de programación utilizado por gran parte de los sitios de internet en todo el mundo.
La Oficina Federal de Seguridad en las Tecnologías de la Información (BSI) alertó este miércoles ante el riesgo de ciberataques, después de que se descubrieran vulnerabilidades graves en PHP, un lenguaje de programación utilizado por gran parte de los sitios de internet en todo el mundo.Shutterstock

BERLÍN. Alemania advirtió este miércoles de una amenaza global para sitios web tras detectarse vulnerabilidades críticas en PHP. Temen ataques masivos en cuestión de horas y pidió instalar de inmediato las actualizaciones, mientras organismos públicos, universidades y hospitales desconectaban sus páginas.

Por EFE
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La Oficina Federal de Seguridad en las Tecnologías de la Información (BSI) alertó este miércoles ante el riesgo de ciberataques, después de que se descubrieran vulnerabilidades graves en PHP, un lenguaje de programación utilizado por gran parte de los sitios de internet en todo el mundo.

“En estos momentos, unas vulnerabilidades críticas en el lenguaje de programación PHP suponen una amenaza para las aplicaciones web de todo el mundo”, indicó la autoridad alemana para la seguridad informática en un comunicado.

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La BSI instó en su comunicado “a los responsables de seguridad informática y a los operadores a que las instalen de inmediato” las actualizaciones correspondientes.

Aprovechamiento a gran escala y a corto plazo

“Consideramos probable que se produzca un aprovechamiento a gran escala y a corto plazo, en las pocas horas siguientes a la publicación de las actualizaciones de seguridad”, dijo Thomas Caspers, vicepresidente de la BSI.

“Numerosas administraciones públicas, universidades y hospitales retiraron el miércoles sus páginas web de la red como medida de precaución”, señaló el diario más leído de Alemania en su edición digital.