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Tecnología
28 de octubre de 2026 - 18:55

Macron ve un "fracaso colectivo" en graves lesiones de estudiantes en protestas en Francia

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París, 28 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó este miércoles de "fracaso colectivo" las graves lesiones sufridas por algunos estudiantes de secundaria durante las manifestaciones en Francia y expresó su solidaridad tanto con los jóvenes afectados como con los agentes policiales.

Por EFE
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"Estoy con todos, desde el apoyo y la compasión", dijo Macron en una entrevista con el periodista y youtuber Hugo Travers, de 29 años, quien dirige HugoDécrypte, un medio digital que informa sobre la actualidad y se dirige principalmente al público joven, y que cuenta con cerca de cuatro millones de suscriptores.

El presidente francés señaló que ni los estudiantes que participaron en las movilizaciones de las últimas semanas ni los policías que intervinieron para mantener el orden lo hicieron con la intención de verse envueltos en situaciones tan dramáticas.

Macron precisó también que, cuando se pronunció el día 18 sobre los acontecimientos del día anterior, se refería específicamente a la jornada del 17 de octubre y no al conjunto de las protestas estudiantiles de las semanas precedentes.

"No me habían preguntado por el movimiento estudiantil", explicó, al justificar el alcance de sus declaraciones anteriores en las que se refirió solo a los disturbios, destrozos y saqueos que marcaron la jornada de movilizaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento del costo de la vida y en defensa de los servicios públicos.

La entrevista, difundida en YouTube y grabada previamente, se produce dos días después de que el Gobierno anunciara las primeras medidas para responder a las reivindicaciones de los estudiantes de secundaria, y tres días antes de la tercera jornada de protestas contra el encarecimiento del costo de la vida y en defensa de los servicios públicos.

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