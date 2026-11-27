A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que la captura se llevó a cabo durante la ejecución de cateos en tres domicilios, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia de Investigación Criminal.

"En dicha acción, realizada en Ocotlán, Jalisco, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, con las autoridades mencionadas, aseguraron en flagrancia a Jonathan", indicó la nota.

Detalló también que en el operativo incautó un arma de fuego larga y una corta; seis vehículos, una caja de cartuchos, un dron, una máquina contadora de numerario, diversos dispositivos, numerario pendiente por cuantificar y dos prendas alusivas a un grupo delictivo.

"Esta persona está identificada como posible líder de una célula delictiva vinculada con homicidios y venta de droga en la región", apuntó el documento compartido por la fiscalía federal.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad del país informó que los tres cateos "se realizaron en el marco de una investigación por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, en materia de hidrocarburos y acopio y tráfico de armas de fuego".

El CJNG es uno de los carteles de la droga más poderosos de México y, por ello, se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del Gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, en medio de las presiones de Estados Unidos en materia de seguridad, país que además declaró a este grupo criminal como organización terrorista.

La muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el pasado 22 de febrero, representó uno de los golpes más duros para esta organización criminal, que continúa operando en al menos 27 entidades del país, particularmente en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Guanajuato y Veracruz.