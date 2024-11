“No significa un retroceso”: Peña minimiza publicación de medio internacional sobre control a las ONG

El presidente de la República, Santiago Peña, minimizó la publicación del Financial Times que señala que el proyecto de ley de control a organizaciones no gubernamentales sería una “marca negra” para la imagen de Paraguay ante inversores y la comunidad internacional. Dijo que nadie debe estar renuente al control y no quiso adelantar cuál será su posición una vez que la ley sea remitida por el Congreso. “Cuando tome la decisión se van a enterar”, afirmó.