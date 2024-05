Comisionamiento de Mauro Ruíz: ‘’A mí Jatar me mando a la mierda cuando saltó el tema’'

Mauro Ruiz Díaz formaba parte de la Cámara de Diputados, a través de un comisionamiento en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, que fue un pedido del legislador Jatar “Oso” Fernández , según consta en documentos oficiales. “Él (Mauro Ruiz Díaz) se presentó como un agente que cumplía funciones, que tenía 18 años de antigüedad, que es lo que él me dice a mi, yo no tenía del por qué desconfiar. Él sabía del tema, me orientó”, expresó Gerardo Safuán, tío y asesor jurídico del diputado Jatar Fernández.