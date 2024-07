Joe Biden renunció a su candidatura presidencial: ¿Cómo manejaron esta situación los medios?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no se presentará a la reelección en las presidenciales de noviembre de este año. “En lo particular, obviamente que esa militancia o esa priorización del interés propagandístico o partidario, frente a los servicios que debe prestar el periodismo puede llegar a tener el efecto de incluso recurrir a la mentira o al encubrimiento para poder ser coherentes quiénes lo hacen con su línea política y no con la ética periodística”, expresó José “Pepe” Costa, periodista y docente.