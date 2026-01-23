Iberia se alía con Argentina o Puerto Rico para fomentar turismo de Europa a Latinoamérica

Iberia prevé registrar en 2026 un nuevo récord de capacidad en su conectividad entre América Latina y Europa, superior a los 5,5 millones de asientos que tuvo en 2025, gracias a la reciente apertura de las rutas a Recife y Fortaleza, en Brasil, y el comienzo en junio de los vuelos a Monterrey, en México.

Según explicó Iberia en una nota, durante estos días en los que se está desarrollando Fitur en el recinto ferial de Madrid la aerolínea también ha mantenido encuentros informales con países como Perú, Colombia, Uruguay o México, entre otros.

Iberia añade que el acuerdo firmado con el Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (IMPROTUR) prevé impulsar la promoción del país entre los distintos mercados en Europa a los que vuela Iberia.

Esta iniciativa se produce en un año "muy importante para la presencia de Iberia en Argentina, pues se cumplen 80 años desde que la aerolínea empezó a conectar Buenos Aires con Madrid", abundó la nota, y agregó que durante los meses de junio, julio y agosto, la ruta llegará a tener cuatro vuelos diarios, por lo que en 2026 se registrará un nuevo récord de capacidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Fitur, Iberia también ha llegado a un acuerdo de promoción turística con el Gobierno de Puerto Rico, que tendrá el objetivo de impulsar el destino caribeño en Europa, para lo que se llevará a cabo el vinilado de uno de los aviones de Iberia con motivos de ese país.

Este acuerdo coincide con el que será un año récord para Iberia en Puerto Rico, pues llegará a tener en 2026 hasta dos vuelos diarios, es decir, catorce frecuencias semanales.

El tercer acuerdo de promoción turística se alcanzó con las autoridades de Perú, país con el que Iberia tiene también dos vuelos diarios (catorce frecuencias semanales), a bordo de un A350, el avión más grande de la flota.