El Salvador registra 3.600 millones de dólares en turismo en 2025, según el Gobierno

La funcionaria destacó el crecimiento de ingresos en turismo por "la seguridad" que se vive en El Salvador y señaló un aumento en el ingreso al país de turistas de Guatemala, Honduras y Estados Unidos.

Valdez indicó que la proyección para 2026 es obtener ingresos por más de 3.700 millones de dólares, con alrededor de 4,2 millones de visitantes.

Además, indicó que solo en enero de 2026 El Salvador registró la visita de más 400.000 turistas, el 38 % procedentes de Guatemala y un 28 % de Estados Unidos.

Valdez reveló este lunes, durante una rueda de prensa con medios internacionales, que El Gobierno de El Salvador prevé ingresos por aproximadamente 55 millones de dólares en turismo por la residencia centroamericana de la cantante colombiana Shakira, que consiste en cinco conciertos de San Salvador de los que dos se llevaron a cabo el recién fin de semana.

Comentó que los extranjeros que han venido al país por la residencia de la cantante colombiana han ocupado el 100 % de los hospedajes en la capital San Salvador y que otras personas se están alojando en hoteles de playas y de pueblos turísticos cercanos a la capital.

La titular de Turismo destacó la seguridad como el principal factor del crecimiento turístico en el país, en el que se implementa un régimen de excepción para combatir a las pandillas como principal medida para bajar los índices de violencia.

Las autoridades de Seguridad atribuyen a este régimen la reducción de homicidios y violencia en el país, que durante años fue uno de los más peligrosos del mundo.

No obstante, el régimen de excepción es señalado de violentar derechos humanos, con detenciones "arbitrarias" como la principal denuncia, de acuerdo con organizaciones nacionales y extranjeras de derechos humanos.