La llegada de turistas a Costa Rica aumenta un 14,1 % en el mes de febrero de 2026

"Es notable el aumento de viajeros desde Estados Unidos con un crecimiento del 11,7 % y sobresale Canadá con un incremento del 32 %. Una muestra clara de los esfuerzos conjuntos que el sector público y privado hemos hecho, como el mejoramiento de la conectividad con nuestros mejores mercados emisores ", explicó el ministro de Turismo, Willian Rodríguez.

Según información del ICT, en los primeros dos meses del año se registró la llegada de 602.960 visitantes por la vía aérea, para un incremento del 12,2 %.

"Aunque los números son positivos y muestran aumentos significativos en la visitación no bajaremos la guardia y redoblaremos esfuerzos permanentemente en promoción turística y mejoramiento tanto del producto destino como de las experiencias, apostando hacia la atracción de un perfil de turistas que genere valor, se mantenga más días de vacaciones e invierta más durante su estancia en el territorio nacional", añadió Rodríguez.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, que alberga a cerca del 5 % de la biodiversidad del planeta, lo que se constituye en uno de sus principales atractivos.

En 2025, Costa Rica recibió un total de 2,68 millones de turistas por la vía aérea para un incremento de solamente un 0,8 % con respecto a 2024. Un repunte de ingresos en el último trimestre del año le permitió al país cerrar el año pasado en números positivos.