Unos 7.000 turistas rusos visitaron Corea del Norte en 2025, según las autoridades rusas

"El año pasado, más de 7.000 turistas rusos visitaron la República Popular Democrática de Corea. Este destino está ganando popularidad debido al interés por su cultura y la diversidad de sus opciones recreativas", aseguró en una entrevista para la agencia rusa TASS.

Según Kozlov, la estación de esquí de Masikryong y el balneario de Wonsan impulsan las visitas al hermético país.

Sin embargo, consideró prematuro hablar de estadísticas sobre 2026 porque todavía no se tienen en cuenta las cifras de la temporada de verano de este año.

En cambio, medios rusos comunicaron anteriormente que el turismo entre Moscú y Pionyang no se desarrolla según los tiempos esperados, ya que una de las rutas que conecta ambas capitales opera con aviones prácticamente vacíos, como es el caso de la aerolínea Nordwind.

Los vuelos que conectan Moscú con Pionyang se lanzaron en agosto de 2025, pero "apenas hay asientos ocupados" en los aviones que cubren la ruta, escribía Kommersant.

El coste de un vuelo ida y vuelta asciende para la aerolínea a hasta 35 millones de rublos (445.000 dólares), por lo que la subvención pública recibida el año pasado de 40,8 millones (518.000 dólares) fue considerablemente baja para cubrir los nueve vuelos directos entre Moscú y Pionyang hasta la fecha, ya que las autoridades rusas autorizaron hasta dos vuelos semanales.

Además de Nordwind, la norcoreana Air Koryo opera aviones conectados con la ciudad rusa de Vladivostok, en el Lejano Oriente.

También hay una ruta disponible por tren. Sin embargo, todos los viajes, tanto por aire como por tierra, están sujetos a paquetes turísticos con turoperadores rusos aprobados por el régimen norcoreano.

Rusia y Corea del Norte han reforzado notablemente su cooperación a todos los niveles desde el comienzo de la guerra en Ucrania, durante la que Pionyang ha suministrado a Moscú armamento y tropas.