El turismo griego va a la huelga en temporada alta para pedir mejores salarios y horarios

"La participación en la huelga irá muy bien en los grandes destinos turísticos como (las islas de) Creta, Rodas y Corfú", dijo a EFE Yorgos Jótzoglu, presidente de POEET, el principal sindicato de trabajadores del sector, y convocante del paro.

El año pasado Grecia recibió un número récord de 43 millones de visitantes extranjeros y los ingresos turísticos alcanzaron los 23.630 millones de euros.

El sector turístico aporta aproximadamente el 20 % del PIB griego.

Jótzoglu señaló que en Creta, que en 2025 recibió unos 5,5 millones de turistas, los trabajadores acompañarán la huelga con una manifestación en el aeropuerto internacional de Heraclión, capital de la isla.

En Rodas, que el año pasado recibió más de 3 millones de visitantes, los trabajadores marcharán por el casco antiguo de la capital de la isla, donde repartirán folletos en inglés en los que explican sus demandas a los turistas.

La huelga tiene lugar cuando ya ha comenzado la temporada alta y los destinos más populares, como Creta, Rodas, Corfú, Santorini o Mikonos están ya abarrotados de visitantes extranjeros y la mayoría de hoteles llenos.

En estas dos últimas islas, que el año pasado recibieron en total más de 3 millones de turistas, probablemente no habrá una movilización tan grande, ya que ahí no existen grandes asociaciones de trabajadores del sector, apuntó Jótzoglu.

El sindicato exige aumentos de los sueldos y que se cumpla la jornada laboral máxima de 48 horas semanales, que los trabajadores denuncian que en la práctica se transforma en horarios de hasta 17 horas los siete días de la semana.

También piden el control y pago de las horas extras, y reforzar las medidas de seguridad y salud en los centros de trabajo.

Respecto a los trabajadores estacionales, entre abril y octubre, POEET pide que se reintroduzca el derecho a recibir cinco meses de paro que existía antes de la crisis de la deuda de 2010-2018, en lugar de los actuales tres meses a 540 euros.

Jótzoglu recalcó que el sindicato presentó esta petición al Gobierno conservador hace dos años y que en lugar de respuesta lo único que ha recibido son "burlas".

"Por eso vamos a salir a la calle en plena temporada turística", añadió.

El sector ya celebró el pasado febrero una huelga similar.

En los primeros cuatro meses de 2026 llegaron a Grecia 5,24 millones de turistas, un aumento del 27,1 % respecto al mismo período del año pasado.

Los ingresos turísticos se incrementaron un 36,7 % hasta alcanzar los 2.800 millones de euros, respecto al primer trimestre de 2025, según datos publicados este martes por el Banco de Grecia.