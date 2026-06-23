Visa abre en Miami un salón VIP para ver el Mundial con arte, música y gastronomía de lujo

La directora de Productos de Consumo para Visa América Latina y el Caribe, Roberta Isfer, explicó que el salón, ubicado en el elegante Distrito de Diseño de Miami, fue concebido para los clientes seleccionados de Visa Infinite de la región, aprovechando el atractivo que tiene este lugar para los latinoamericanos aficionados al fútbol.

La directiva subrayó que esta ciudad del sur de Florida es "clave" para los latinos y por eso buscan brindar un lugar de entretenimiento de fácil acceso en medio de la "energía" del Mundial en una de las ciudades anfitrionas.

Se trata de un espacio "donde pueden mirar el partido, pueden tener un buen trago, pueden charlar y tener una buena experiencia" aunque no sea en el estadio.

Además, señaló que muchos aficionados llegan a Miami como puerta de entrada al torneo y siguen desde la ciudad tanto los encuentros disputados en el sur de Florida como todos los de selecciones latinoamericanas como Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina, nacionalidades con gran presencia en la ciudad.

Isfer aseguró también que la iniciativa forma parte de una estrategia para ofrecer experiencias diferenciadas a los clientes de esta tarjeta premium de Visa, orientada a brindar beneficios y experiencias en áreas como viajes, gastronomía, entretenimiento y estilo de vida.

"Estamos justamente empezando a ver este consumidor que lleva su Visa Infinite en su billetera y pide tal vez más experiencias diferenciadas", destacó.

A lo largo del campeonato, los invitados podrán disfrutar de transmisiones en vivo de los partidos en cuatro pantallas gigantes, así como de presentaciones musicales con artistas invitados, sesiones de pintura en vivo a cargo de reconocidos creadores y propuestas gastronómicas y de alta coctelería desarrolladas junto a marcas y socios globales.

Con camisetas de la selección argentina, Gretel García, Arlette Álvarez y Alessandro Dandinot aseguraron, mientras seguían el partido entre Argentina y Austria, que el lugar ofrece una alternativa ideal para quienes no pueden asistir al estadio y quieren vivir el ambiente del Mundial.

Varios de los aficionados que visitan el lugar aprovechan también para fotografiarse en un 'booth' que los muestra como si estuvieran en un estadio y les permite llevarse la imagen impresa como recuerdo.

"Los consumidores buscan cada vez más experiencias que generen recuerdos duraderos y conexiones más profundas", afirmó Youmna Harb, líder de Productos de Consumo para Visa América Latina y el Caribe.

"El Visa Infinite Lounge acerca a los tarjetahabientes a los momentos que realmente importan, a través de experiencias prémium diseñadas en torno a la forma en que viven, viajan y se conectan", agregó.

Según Visa, la iniciativa forma parte de su estrategia para ofrecer valor más allá de los servicios financieros tradicionales, mediante experiencias vinculadas a las pasiones de sus clientes.

La iniciativa coincide con un aumento del gasto en el sector minorista de los consumidores de América Latina y el Caribe vinculado al Mundial. Según datos de Visa Consulting & Analytics (VCA), las transacciones generales de Visa en la región crecieron un 30 % entre el 1 de abril y el 15 de mayo pasado respecto al mismo periodo del año anterior.

La compañía atribuyó parte de ese crecimiento a un "boom" del entretenimiento en el hogar, impulsado por consumidores que reforzaron sus compras para seguir el torneo desde casa.

"Más allá de la emoción del torneo, la Copa Mundial de la FIFA 2026 está creando una nueva ola de actividad comercial vibrante en toda la región", afirmó el directivo de Visa Consulting & Analytics, Javier Vázquez.

El Mundial 2026 "está energizando el panorama minorista de la región, convirtiendo la pasión de los aficionados en impulso económico", agregó.

Los tarjetahabientes Visa Infinite de América Latina y el Caribe podrán reservar su acceso al espacio a través de la página web habilitada por la compañía.