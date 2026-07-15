Arévalo e influencer Kerry Mann comen chicharrones para promocionar turismo de Guatemala

Sentados en las bancas de madera instaladas en la vía pública justo frente a la residencia oficial, en el Centro Histórico de la capital, el mandatario y el creador de contenido gastronómico conversaron sobre la riqueza culinaria del país, un encuentro que el propio Arévalo difundió en sus cuentas oficiales de TikTok e Instagram a ritmo de cumbia y marimba.

Esa reunión cerró un recorrido de Mann por localidades como la ciudad colonial de La Antigua Guatemala (centro), Sololá (oeste) y el departamento de Petén (norte), donde conoció destinos, mercados, restaurantes, comunidades y espacios emblemáticos. El recorrido concluyó el pasado fin de semana bajo la coordinación del Inguat.

"Buscamos establecer alianzas que permitan presentar el país desde experiencias cercanas, auténticas y capaces de conectar con nuevas audiencias", destacó el director general del Inguat, Harris Whitbeck, al valorar el impacto de la visita en los entornos digitales, según el Inguat.

Durante su estancia, el también especialista culinario estadounidense, quien también celebró un encuentro con seguidores en el Mercado de Artesanías de la capital, documentó sabores y tradiciones locales para sus plataformas digitales con el fin de inspirar a nuevos viajeros internacionales, dijo el Inguat.

La iniciativa del Gobierno guatemalteco pretende proyectar al país como un destino diverso, valiéndose del impacto de las redes sociales y de la gastronomía autóctona para fortalecer la presencia de la nación en el mercado turístico global.