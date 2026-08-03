Aeropuertos de Ecuador superaron los 4 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026

Durante este período también se transportaron 230.406 toneladas métricas de carga, añadió la institución en un comunicado.
A nivel doméstico, las rutas de mayor demanda son Quito–Guayaquil, Cuenca–Quito, Baltra–Guayaquil–Quito y Manta–Quito, corredores que "concentran el flujo principal de pasajeros dentro del territorio nacional y evidencian la centralidad de los aeropuertos de Quito y Guayaquil", las ciudades más pobladas del país.
Además, según la DGAC, demuestran la importancia de la conectividad con las Islas Galápagos, a donde cada año llegan cientos de turistas de todas partes del mundo.
En el ámbito internacional, los destinos más frecuentados son Panamá, Bogotá, Miami, Madrid y Nueva York, conexiones que para la Aviación Civil permiten consolidar la inserción de Ecuador en las redes de transporte aéreo de América y Europa.
A su vez, esta conectividad "facilita el acceso a mercados clave para exportaciones, la llegada de inversión extranjera y el fortalecimiento del turismo receptivo", afirmó la institución.