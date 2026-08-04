Perú suspende el servicio de trenes hacia Machu Picchu por un incendio forestal

El incendio se originó a la altura del kilómetro 107 de la ruta entre el pueblo de Ollantaytambo y Machu Picchu, y provocó la caída de rocas hacia los rieles, precisó la agencia oficial Andina.

En ese sentido, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló en un comunicado que está "realizando un permanente monitoreo de la situación" y confirmó que "como consecuencia de esta emergencia, la circulación de trenes en dicho tramo ha sido suspendida temporalmente por razones de seguridad".

El ministerio solicitó "la comprensión de los turistas nacionales y extranjeros ante las medidas adoptadas" por el concesionario de la vía férrea, Ferrocarril Trasandino (Fetransa).

Estas medidas "tienen como objetivo primordial salvaguardar la integridad de los pasajeros, del personal operativo y garantizar condiciones seguras y adecuadas para restablecer el funcionamiento de la vía férrea", indicó.

Por su parte, Andina agregó que la empresa concesionaria "está monitoreando permanentemente el estado de la vía" y que autorizará el envío de trenes de emergencia para evacuar a las personas que permanecen en la estación de Machu Picchu "apenas las condiciones de seguridad lo permitan".

La empresa Perú Rail, que opera los trenes hacia la ciudadela Inca, confirmó que este martes no salieron tres frecuencias desde la estación de Ollantaytambo, además de otras siete desde la estación de Machu Picchu.

El sitio arqueológico, que se ubica a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la zona selvática de Cusco, recibe desde junio pasado 5.600 visitantes diarios, tras el inicio de la temporada alta, que llevó a la ampliación del aforo establecido en principio en 4.600 personas.

En las últimas semanas se reportó una gran demanda de boletos, que se venden en su mayoría de manera virtual, pero también en el local del Ministerio de Cultura en el distrito de Machu Picchu, lo que generó largas colas "y malestar" entre los visitantes, según informaron medios locales.

El pasado 25 de mayo, la organización internacional New 7 Wonders advirtió que persisten riesgos y problemas de infraestructura en el sitio que amenazan el estatus de nueva maravilla del mundo, otorgado por esa entidad en 2007.