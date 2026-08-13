El Mundial impulsa el gasto turístico en México, pero las llegadas aéreas caen un 5,3 %

Así, mientras el gasto de los visitantes extranjeros aumentó un 5,9 % interanual, la llegada de turistas internacionales creció apenas un 1,1 % y la de aquellos que entraron por vía aérea cayó un 5,3 %.

México recibió en junio, mes en el que comenzó la Copa del Mundo organizada conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, 8,18 millones de viajeros internacionales, un 2,1 % más que en el mismo periodo de 2025, según la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De ellos, 4,11 millones fueron turistas internacionales, es decir, visitantes que permanecieron al menos una noche en el país, un aumento anual del 1,1 %.

Las cifras contrastan con las expectativas generadas por el Mundial, que el Gobierno mexicano situó como uno de los grandes motores turísticos del año y que según cifras oficiales, proyectaban la llegada de entre 5,5 millones y 10 millones de visitantes en junio.

El comportamiento, sin embargo, fue diferente entre segmentos.

Los turistas no fronterizos disminuyeron un 3,2 %, hasta 2,2 millones, y aquellos que llegaron por avión —uno de los indicadores más ligados al turismo internacional de larga distancia— descendieron un 5,3 %, hasta 1,75 millones.

En contraste, los turistas fronterizos aumentaron un 6,5 % y los excursionistas que llegaron por vía marítima se dispararon un 21,5 %.

El Mundial sí coincidió con un mayor gasto de quienes visitaron México. Los viajeros internacionales dejaron 2.912,5 millones de dólares durante junio, un incremento anual del 5,9 %, mientras que el gasto de los turistas aumentó un 6,3 %, hasta 2.653,5 millones.

Además, el gasto medio de los turistas no fronterizos creció un 8,6 %, hasta 1.096 dólares, y entre quienes llegaron por avión alcanzó los 1.283,8 dólares, un 9,6 % más que un año atrás.

El comportamiento nacional contrasta con el registrado específicamente en las sedes mundialistas.

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó tras el torneo que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey reunieron 7,8 millones de viajeros nacionales e internacionales y generaron una derrama turística superior a los 42.000 millones de pesos durante el Mundial.

Estados Unidos continuó como el principal origen de los turistas no fronterizos que visitaron México, con 1,52 millones y el 69,2 % del total, seguido de Sudamérica y el Caribe, con el 13,8 %, y Canadá, con el 5,7 %.

Las cifras turísticas se conocen en un contexto de señales mixtas en el mercado laboral mexicano.

El país perdió 19.550 empleos formales en julio, un 0,1 % mensual, tras haber creado 61.023 puestos en junio, con lo que la generación acumulada durante los primeros siete meses del año se redujo a 243.078 plazas.

El Gobierno mexicano proyecta cerrar 2026 con más de 52 millones de turistas internacionales, unos cinco millones más que en 2025, con el Mundial como uno de los principales escaparates para impulsar al sector.