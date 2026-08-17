La Oficina de Turismo de París prevé una cifra ligeramente inferior de visitantes en 2026

En un comunicado publicado este lunes, el organismo de promoción turístico 'Paris je t'aime' señala que en julio se registró una evolución de llegadas por vía aérea al Gran París, que incluye la ciudad y su área metropolitana, de 1,2 millones extranjeros, un 0,7 % más que en el mismo mes de 2025.

La tasa de ocupación de los hoteles aumentó, por su parte, un 1,4 % hasta el 85,1 %.

Los resultados fueron contrastados en función de las nacionalidades, ya que mientras hubo aumentos del número de turistas llegados de Estados Unidos (2,3 %), China (7 %) y México (13,9 %), se constató un descenso significativo de los procedentes de Italia (7,1 %), Canadá (3,9 %) o España (4,5 %).

La Oficina de Turismo avanzó que, después de un mes de agosto que es "tradicionalmente tranquilo", los meses siguientes están cargados de eventos que deberían servir para atraer visitantes.

Además de varios congresos profesionales y de conciertos multitudinarios, como los de Céline Dion, uno de los puntos fuertes será la visita del papa, el viernes 25 y el sábado 26.

En torno a esas fechas, la tasa de ocupación de los hoteles será 5,9 puntos superior a la del pasado año en este periodo, según sus estimaciones.

No obstante, para el conjunto de septiembre, la previsión es que la tasa de ocupación disminuya un 0,4 % respecto a ese mes de 2025.

Más allá de las proyecciones para el conjunto de 2026 (que no se cifran ni se explican), la Oficina de Turismo de París señala que los primeros indicadores para 2027 son "alentadores" con avances en las reservas de vuelos en el primer semestre para diferentes mercados "estratégicos", en particular Estados Unidos, China, Brasil, Japón, India y Corea del Sur.