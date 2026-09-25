España, en el tercer puesto mundial en desarrollo de viajes y turismo, según índice de WEF

España ocupaba el segundo puesto en la edición de 2024 de este índice bienal, que más allá de medir simplemente el número de turistas, los ingresos o el gasto turístico, se enfoca en las condiciones, las políticas y las infraestructuras que permiten el desarrollo sostenible y resiliente del turismo.

El resultado mantiene a España entre las economías con mejores condiciones para el desarrollo turístico a escala mundial, entre otros motivos por sus ventajas en ámbitos como recursos culturales, infraestructuras turísticas, su apertura internacional y las condiciones para los viajes, todo lo cual hace que sea la primera economía europea del índice.

De manera general, el índice refleja una mejora del sector: 101 de las 110 economías estudiadas, el 92 %, aumentaron su puntuación entre 2024 y 2026, con el ritmo de crecimiento más dinámico desde 2019.

El análisis del Foro también identifica varias dificultades que afectan al entorno turístico internacional y, por extensión, a economías con una fuerte actividad en este sector, como la española.

A ese respecto, destaca que los viajes se han encarecido en tres de cada cuatro economías entre 2024 y 2026, mientras que la inversión turística no ha aumentado al mismo ritmo que la demanda, a lo que se suman la escasez de trabajadores y las perturbaciones geopolíticas y climáticas.

También señala que en los dos últimos años los beneficios para las comunidades se redujeron, lo que demuestra que un mayor número de visitantes no significa automáticamente mejores medios de vida o trabajos de mayor calidad, en particular en destinos donde el turismo tiene un fuerte componente estacional.

Las economías avanzadas siguen dominando los primeros puestos del índice y ocupan nueve de las diez primeras posiciones: luego de Japón, Estados Unidos y España, aparecen -por orden- Australia, Francia, Alemania, Reino Unido, China y Suiza.

Albania lidera el crecimiento en la categoría de economías emergentes en el periodo 2024-2026, aunque a continuación son los países de Asia-Pacífico los que prácticamente acaparan los diez primeros lugares (Vietnam, Laos, Malasia, Tailandia, Filipina, Nepal y Sri Lanka), además de Catar (puesto 4) y Marruecos (puesto 8).

El primer país de Latinoamérica que aparece en el índice es Brasil (en el puesto 32), seguido de Chile (35), México (41), Argentina (48), Costa Rica (51), Colombia (54), Perú (64), Panamá (65), República Dominicana (66), Uruguay (71), Ecuador (80), Paraguay (85), El Salvador (87), Bolivia (92), Guatemala (94), Nicaragua (100) y Honduras (103, casi al final de la lista, que culmina con Mali en el 110).