Los españoles se enganchan al turismo futbolístico

Sólo el Reino Unido, por apenas unas décimas, el 26,4 por ciento, supera a España en esta estadística, según el estudio elaborado por la plataforma digital de alojamientos Airbnb con el título 'El partido dura 90 minutos, el viaje mucho más', el primero que hace de forma específica sobre fútbol y viajes en su marco de colaboración con LaLiga.

El informe se ha llevado a cabo a nivel europeo y analiza el comportamiento de los hinchas en siete países con tradición futbolística. Al margen de España y el Reino Unido, la clasificación la completan Alemania y Bélgica (22,7 %), Países Bajos (21,6 %), Italia (20 %) y Francia (17 %).

Entre los españoles que han hecho la maleta para ver un encuentro de fútbol en el último lustro, el 55 por ciento lo ha hecho a nivel nacional y un 46 por ciento se ha desplazado a algún país europeo.

Visitar el estadio Santiago Bernabéu y el Nou Camp es otro de los deseos de los aficionados. En el caso del feudo madridista, cuatro de cada diez querrían recorrerlo, y en el del Barcelona, el 26 por ciento.

El interés por viajar para ver fútbol se extiende al extranjero, puesto que un 23 por ciento desearía ir a Inglaterra para conocer Wembley, el gran templo del balompié británico; Anfield, el campo del Liverpool, con un 20 por ciento, o el Allianz Arena de Múnich, el recinto donde juega el Bayern Múnich (17 %).

El estudio se detiene además en el gasto que hacen los españoles en estos viajes, sin incluir la entrada del partido y el desplazamiento al destino.

También aquí ocupan la segunda plaza, con 527,7 euros, por encima de la media de los siete mercados. Sólo los superan los belgas, con 542,1 euros.

Restaurantes y bares (65 %) se llevan la palma de lo gastado, por delante del alojamiento (55 %), compras (51 %), transporte dentro del destino (40 %) y tiendas de alimentación (34 %).

A la hora de planear el viaje, el lugar escogido pesa tanto como el partido en sí, con un 39 por ciento. Disfrutar de vacaciones con la familia o amigos es el motivo para un tercio de los consultados (33 %), mientras que para un 24 por ciento, la excusa principal es el interés por la gastronomía local.

Para el director general de Airbnb para España y Portugal, los datos del informe constatan que el fútbol es "una puerta de entrada para viajar, descubrir nuevos destinos y compartir experiencias".

"El viaje no termina en el estadio: la mayoría de los aficionados españoles no se aloja en el centro de la ciudad, sino que se reparte por otros barrios y por pueblos cercanos (…) Ayudan a llevar el gasto a comunidades que no suelen beneficiarse del turismo", añade el directivo de la plataforma estadounidense.

Viajar en grupo o con la familia es lo más habitual y únicamente el siete por ciento lo hizo solo. Uno de cada dos fue con la pareja, el 30 por ciento con amigos y el 23 por ciento, con hijos, en grupos de cuatro personas.

La mitad de los que iban en pandilla tenía afición por el fútbol (49 por ciento), reflejo de que el deseo de socializar es la principal razón de hacer del fútbol una excusa para ganar.