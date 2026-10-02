China rompe su récord diario de viajes en tren en el primer festivo de la 'Semana dorada'

Otros 20,39 millones de personas tienen previsto viajar en ferrocarril este viernes, con 1.462 trenes adicionales programados para satisfacer la alta demanda, según datos de China Railway citados por este medio.

El 1 de octubre, fecha en que se conmemora la creación de la República Popular China, se registraron un total de 329,49 millones de desplazamientos en todo el país, lo que constituye un descenso del 1,9 % respecto al mismo día de 2025, de acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte recogidas por la cadena estatal CCTV.

Durante este primer día festivo, los viajes por carretera ascendieron a 300,36 millones -unos 10 millones menos que el año pasado- y la aviación civil transportó a 2,51 millones de pasajeros, un 0,5 % más que en 2025.

Las autoridades chinas esperan unos 2.130 millones de desplazamientos durante las vacaciones de la 'Semana dorada', uno de los períodos de mayor movilidad del año en el gigante asiático, que se extenderán hasta el 7 de octubre.