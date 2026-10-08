Medellín recibió 1,2 millones de turistas extranjeros en 2025 y destaca impacto económico

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Medellín, el flujo de visitantes internacionales a la segunda capital turística de Colombia -sólo por detrás de Bogotá- mantiene un crecimiento cercano a un 10 % anual.

"Medellín ha tenido una transformación muy grande en los últimos años y cuando la gente llega acá se queda sorprendida por la ciudad que somos hoy: una ciudad supremamente innovadora, rodeada de naturaleza y montañas", explicó a EFE la secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Ana María López.

Por países, un 33 % de los turistas extranjeros que llegan a la ciudad son estadounidenses, seguidos por los visitantes de México, Ecuador, España, Perú y Panamá.

A la conocida como la ciudad de la eterna primavera, por sus temperaturas que rondan los 25 grados centígrados durante buena parte del año, llegan también turistas que entran al país por Bogotá o Cartagena de Indias y posteriormente se desplazan hasta Medellín, por lo que se considera que el número real de visitantes internacionales es superior al registrado en el aeropuerto José María Córdova.

Medellín busca ahora ampliar su oferta turística más allá de la tradicional Comuna 13 y su ruta del grafiti, con experiencias en barrios como Manrique, donde se combinan cultura, gastronomía, arte urbano y música; y como Perpetuo Socorro, convertido en distrito creativo.

A los recorridos urbanos se suman propuestas de naturaleza, bienestar, gastronomía, deportes y salud, con especial atención al turismo de naturaleza en una ciudad cuyo territorio es, según la Secretaría, en cerca de un 70 % naturaleza.

"Cada vez más estamos atrayendo a un turista interesado en todos los temas de bienestar y de naturaleza, que quiere sacar un momento de descanso, venir a lugares donde se puede estar tranquilo y pensar en toda esa reconexión del ser humano con la naturaleza", señaló López.

El entretenimiento es otro de los motores de esta expansión. Los conciertos, festivales y grandes eventos se han convertido en importantes atractivos para visitantes nacionales e internacionales, con artistas como Shakira, Maluma, J Balvin, Guns N' Roses, Juanes y Juan Luis Guerra entre los que llevaron sus espectáculos a la ciudad en 2025.

Según la Secretaría, los turistas extranjeros permanecen entre cuatro y seis noches en Medellín y gastan en promedio unos 210.000 pesos (unos 66 dólares) por noche, especialmente en gastronomía, cultura, comercio y bienestar.

El crecimiento turístico plantea a su vez el desafío de preservar los recursos que hacen atractiva a la ciudad. Medellín trabaja en campañas dirigidas tanto a residentes como a visitantes para promover el ahorro de agua y el cuidado de la naturaleza.

"Estamos haciendo el trabajo tanto con los locales como con los extranjeros, no solamente del cuidado de nuestra naturaleza, del agua, de todo el tema de sostenibilidad, sino de entender que nuestros recursos, como nosotros los vemos tan abundantes, son limitados", afirmó la secretaria.

La apuesta de Medellín es así consolidar un turismo que distribuya el gasto por más zonas de la ciudad y combine naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento, sin perder de vista los recursos que sostienen su atractivo como destino.