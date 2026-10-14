Panamá busca mantener la confianza turística y recuperar la conectividad tras el terremoto

"Es difícil, es una prueba que estamos pasando. Creo que el mensaje internacional debe ser preciso, debe ser cauteloso, pero siempre diciéndole al visitante que estamos listos para recibirlos y que el destino está aquí", indicó este miércoles a EFE la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, en el marco de un Foro de Capacitación Turística que se celebra en la capital panameña.

Sobre si habrá un pre y pos terremoto en Panamá a nivel turístico, De León precisó que "sí" y que será difícil conocer de aquí a diciembre con certeza "qué tanto se va a ver afectado el sector".

El sismo del pasado 9 de octubre y las cientos de réplicas posteriores afectaron principalmente a zonas del interior panameño, incluida la península de Azuero, donde -aunque no se reportaron víctimas mortales- sí hubo daños en edificaciones e infraestructuras.

La recuperación de las comunidades y la reactivación de las actividades económicas en el istmo, entre ellas el turismo, forman parte de los desafíos posteriores a la emergencia.

"El reto ahora es evitar que los destinos pierdan atractivo", añadió De León y señaló que una forma de ayudar a esos destinos es haciendo "turismo interno", siempre al tener en cuenta la seguridad de los locales y de los visitantes extranjeros.

La funcionaria señaló que hasta ahora el país se encontraba en un "buen momento" en el que el turismo registraba un incremento "a doble dígito, del 18,15 %" y detalló que, hasta julio de 2026, "más de 2,04 millones de visitantes entraron al país", lo que representa más de 4.449 millones de dólares en gasto turístico y "14 puntos de ocupación hotelera", con referencia a 2025.

El representante de BID Invest, Daniel Arévalo, destacó que la industria mantenía una evolución positiva antes del terremoto, con más de tres millones de visitantes en 2025 y más de dos millones entre enero y julio de este año.

Arévalo advirtió de las dificultades que afrontan las comunidades afectadas y de la necesidad de restablecer cuanto antes las conexiones con los destinos turísticos.

"Una de las cosas que tenemos que hacer rápidamente es reconectar estos destinos, porque la infraestructura vial ha sido afectada y tenemos que reconectarla para que los turistas y la ayuda puedan llegar", afirmó a EFE el representante del BID, quien participó también en el foro.

Además, Arévalo apuntó a que los sismos deben llevar a reforzar la construcción de infraestructuras capaces de resistir distintos fenómenos naturales, incluidos los terremotos.

"Uno de los temas que compartí en la presentación es construir con resiliencia. Siempre, preterremoto, hablamos sobre todo de resiliencia climática, pero también tenemos que ser francos en que la madre naturaleza puede venir por cualquier lado y tenemos que tener construcciones resilientes a sismos", sostuvo.