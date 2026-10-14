Yaxchilán, México: ruinas mayas entre la selva y el río Usumacinta

¿Dónde queda Yaxchilán?

Yaxchilán está en el sureste de Chiapas, sobre la ribera mexicana del río Usumacinta, frente a Guatemala.

Fue una poderosa ciudad maya del período Clásico, entre los siglos V y IX, y conserva dinteles, estelas y edificios que narran guerras, alianzas y rituales de sus gobernantes.

La vegetación cubre parcialmente las construcciones y el sonido de aves, insectos y monos aulladores acompaña el recorrido.

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Cómo llegar a Yaxchilán desde Palenque

La vía habitual parte de Palenque, a unos 150 kilómetros de Frontera Corozal, el embarcadero de acceso. El viaje por ruta toma entre tres y cuatro horas, según el transporte y las paradas. Desde allí, una lancha recorre el río durante unos 40 minutos hasta el sitio arqueológico.

Hay excursiones de día completo desde Palenque que suelen incluir Bonampak, aunque viajar con vehículo privado o contratar transporte local permite manejar mejor los tiempos.

El aeropuerto más cercano es el de Palenque, con conectividad limitada; Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez ofrecen más vuelos, pero exigen trayectos terrestres largos.

Qué ver en las ruinas mayas de Yaxchilán

La llegada en lancha es parte central de la visita: el muelle aparece entre árboles altos y el sitio se revela gradualmente tras una caminata breve. La Gran Plaza concentra estructuras ceremoniales, mientras que el Laberinto, una sucesión de pasajes y cuartos abovedados, permite entender la dimensión arquitectónica de la ciudad.

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Los dinteles de piedra son su gran tesoro histórico. Tallados con escenas de rituales y poder dinástico, muestran a figuras como el gobernante Escudo Jaguar II y la señora Xoc.

Muchas piezas originales están resguardadas en museos, pero el conjunto mantiene una fuerza particular por su contexto: no se contempla aislado en una sala, sino en el territorio donde fue concebido.

Conviene dedicar entre dos y tres horas al recorrido y llevar agua, calzado con buena suela, repelente y protección para lluvia. La señal de teléfono puede ser irregular.

Bonampak, la excursión complementaria

A poca distancia por ruta, Bonampak completa la jornada con algunos de los murales mayas mejor conservados de Mesoamérica.

Sus pinturas del siglo VIII representan ceremonias, músicos, cautivos y escenas de batalla.

Si Yaxchilán destaca por sus inscripciones y su paisaje fluvial, Bonampak permite asomarse al color y la vida cortesana del mundo maya.

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Mejor época para visitar Yaxchilán

De noviembre a abril, la temporada más seca facilita los traslados y las caminatas, aunque concentra mayor demanda. Entre mayo y octubre, las lluvias vuelven la selva más intensa y verde, pero pueden complicar caminos y horarios de navegación. Para una visita más tranquila, los meses de transición —noviembre y mayo, según el clima— suelen ofrecer un buen equilibrio.

Yaxchilán abre habitualmente durante el día; es recomendable salir temprano desde Palenque para evitar apuros y confirmar con operadores locales las condiciones del río y los horarios de las lanchas.