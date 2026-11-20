Los taxis que se han sumado a la iniciativa ya se pueden ver en las calles de Londres: junto a la fotografía de una colonia de pingüinos que ocupa casi todo el lateral del vehículo, aparece un mensaje que dice simplemente "Visit the Falklands Islands".

El organismo local de turismo de las islas es el que ha financiado esta campaña que invita a cualquier peatón a fotografiar uno de los taxis, compartir la fotografía con tres amigos en una red social y ganar una bolsa de regalos relacionados con las islas.

No es la primera vez que el Gobierno malvinense recurre a los taxis de Londres para atraer turistas: el año pasado por estas mismas fechas lanzó una campaña parecida que llevaba como lema "Donde la vida salvaje te espera...", también con imágenes de pingüinos y del clima extremo que allí se vive.

Las cifras de turismo en este disputado archipiélago son relativamente modestas: en la temporada 2025-26 visitaron las islas algo más de 65.000 personas, casi todas dentro de la fórmula de 'turismo de cruceros', y la mayoría hacen una parada de un solo día.