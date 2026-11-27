El Instituto Nacional de Estadística y Censos del país suramericano (Indec) indicó que los 443.400 turistas que ingresaron en Argentina en el décimo mes del año supusieron un ascenso del 13,8 % con respecto al mismo periodo de 2025.

El 21,6 % del turismo receptivo provino de Brasil y le siguieron los turistas residentes en países del bloque denominado "Resto de América", con el 15,8 %, y Uruguay, con el 15,3 %, de acuerdo con el informe del Indec.

En octubre llegaron además al país 302.000 extranjeros que ingresaron sin pasar una noche en territorio argentino, un fenómeno que se concentra en ciudades fronterizas o en visitas de un día a Buenos Aires por vía aérea, terrestre o fluvial.

Esta cifra de los denominados excursionistas subió el 4,3 % en comparación con la de octubre de 2025.

En cuanto a los datos de turismo emisor, el informe del Indec precisa que en octubre salieron del país suramericano 1.091.500 residentes -un 11,2 % menos que hace un año-, de los que 641.700 fueron turistas y 449.800, excursionistas.