Estar donde está la gente

“Nuestro objetivo al acompañar el Carnaval encarnaceno es reforzar la presencia de Prourbe Medios en los momentos de mayor concentración de audiencia del país, alineándonos a un evento tradicional en la región, que representa cultura, turismo y movimiento económico a gran escala”, explica Rocío Brizuela, subgerente de Marketing de Prourbe Medios.

La elección de esta edición centenaria no fue casual. “La edición número 100 del Carnaval encarnaceno representa un hito histórico para Paraguay, y estar presente nos permite asociar la marca a una experiencia masiva, de alto impacto y sobre todo emocionante para las personas que viven esta fiesta todos los años, consolidando nuestro posicionamiento como referente en publicidad exterior y como aliado de los grandes eventos que forman parte del calendario nacional”, agregó.

Una alianza alineada con valores de innovación y liderazgo

El Carnaval encarnaceno 2026 llegó con una impronta renovada, algo que Prourbe Medios valoró especialmente.

“Es importante mencionar que la renovación del evento que tiene una nueva administración, bajo la creación del Club de Clubes, con una mirada más moderna y profesional, fue clave para generar una alianza coherente con los valores de innovación, alcance y liderazgo que caracterizan a Prourbe Medios”, destaca Brizuela.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta coincidencia de visiones permitió que la presencia de la marca no se limite a la visibilidad, sino que se traduzca en experiencias concretas para acompañar esta gran fiesta que tuvo su primera gran noche el pasado 17 y la segunda anoche, para seguir el 31 de enero, 7 y 14 de febrero próximos.

El Camarote Prourbe es el corazón de la experiencia

Uno de los espacios más destacados del carnaval es el Camarote Prourbe, donde se prioriza el vínculo humano. “Nuestra principal activación de marca durante el Carnaval encarnaceno es el Camarote Prourbe, un espacio exclusivo pensado para generar experiencias reales y vínculos de valor”, detalla la gerente de Marketing.

El camarote es punto de encuentro para la diversión. “A través de este camarote, Prourbe activa cada noche invitando a clientes, aliados y socios estratégicos, creando un entorno que va más allá de lo comercial”, explica Brizuela.

“Más que una activación tradicional, el Camarote Prourbe funciona como una experiencia relacional, donde la marca se vive desde la cercanía y el disfrute, reforzando relaciones a largo plazo”, agrega.

Un espacio para compartir, conectar y disfrutar

Esta experiencia fue pensada al detalle. “El Camarote Prourbe es un espacio clave dentro de la experiencia del Carnaval para los invitados de la marca. Permite vivir cada noche del evento desde un lugar privilegiado, en un ambiente exclusivo, relajado y pensado para el encuentro”, asegura.

Su lugar es sumamente importante. “Este espacio cumple un rol estratégico: conectar personas, fortalecer vínculos y generar momentos compartidos fuera del ámbito estrictamente laboral”, declara.

Presencia que acompaña antes, durante y después

La estrategia de Prourbe Medios se extiende más allá del sambódromo. “La integración con la presencia de Prourbe Medios inicia en las rutas para quienes van desde otras ciudades hasta Encarnación, con nuestros soportes publicitarios, reforzando un mismo concepto: acompañar a las marcas y a las personas antes, durante y después del evento”, detalla Brizuela.

Esta lógica de acompañamiento define el ADN de la empresa y se proyecta a lo largo del año.

Consultada sobre futuras apuestas, Brizuela es clara: “Sí, como todos los años. Continuamente somos parte y acompañamos eventos masivos que generan alto impacto social, cultural y económico, donde la publicidad exterior cumple un rol clave en la conexión entre marcas y audiencias, y así también en cada evento presencialmente apoyando o patrocinando eventos como obras de teatro, maratones, de fundaciones y acontecimientos que representan experiencias reales, compartidas y memorables”, indica.

Mirando al año con foco claro

En este 2026, la empresa seguirá profundizando su dominio. “Prourbe Medios continúa fortaleciendo su liderazgo en publicidad exterior a través de gigantografías, murales y pantallas LED en todo el país, con el objetivo de conectar ciudades, rutas y audiencias, reforzando su presencia en los principales corredores urbanos y turísticos”, explica Brizuela.

A ello se suma “la presencia estratégica en temporadas de alta concentración de público, como el verano, eventos culturales, deportivos, acompañando el movimiento real de las personas y potenciando el impacto de las marcas”.

El enfoque integral se completa con Prourbe Plus. “El acompañamiento a marcas en campañas integrales, desde la vía pública hasta activaciones y experiencias es a través de Prourbe Plus, nuestra unidad de negocio enfocada en el desarrollo de eventos que brinda experiencias de valor y espacios de conexión entre marcas y audiencias”, comenta la gerente de Marketing.

El foco de Prourbe Medios es claro: estar donde está la gente, en los momentos que importan, conectando marcas con experiencias reales y de alto impacto.

Más info: www.prourbemedios.com.py y @prourbemedios.