Pauta digital para “campaña sucia” apunta sospechas hacia el Gobierno

Desde 2025, varios anuncios para los programas Hambre Cero y Che Róga Porã del Gobierno de Santiago Peña fueron pautados en Google por la agencia de medios digital Digimarketing SAS, con sede en Colombia.

Coincidentemente, esta misma agencia es la encargada de publicar los anuncios de “Despierta Paraguay”, una página especializada en atacar a críticos y opositores del Gobierno y señalada por difundir desinformación y teorías de conspiración a favor del cartismo durante las elecciones presidenciales de 2023.

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De Paraguay a Colombia

A 3.800 kilómetros de Paraguay, desde Bogotá, Colombia, opera la agencia de medios digital denominada Digimarketing SAS.

El Centro de Transparencia de Google revela que la agencia pautó 65 anuncios en Paraguay, siendo el 74% de estos dirigidos a “campaña sucia” pro-oficialista, desde Despierta Paraguay y difundidos en Youtube.

Esto no es menor y dimensiona el volumen de recursos destinados. A finales de 2023, el canal solo contaba con 647.000 vistas. Al cierre de esta publicación, el canal de Youtube ya contaba con 9,6 millones de vistas, más de 3.000 suscriptores y 160 videos, principalmente desinformadores.

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Esta página, además, gastó más de 150 millones de guaraníes en anuncios a través de Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp, utilizando imágenes y videos producidos con Inteligencia Artificial. Según lo indicado en su sección de Transparencia, sus administradores residen en España, Argentina y Paraguay.

La operativa “pro-oficialista”

Digimarketing, además de publicar para “Despierta Paraguay”, hizo varios anuncios con publicidad estatal, entre las que se encuentran las políticas “Che Roga Porá” y “Hambre Cero”. Además, llamativamente, también aparecen anuncios sobre los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, evento para el cual el Gobierno destinó cerca de 80 millones de dólares.

Según Google, el 26 de marzo de 2025, Digimarketing publica su primer anuncio en Paraguay. El anuncio incluía un video denominado “Manifiesto Despierta Paraguay”.

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“En un mundo de fake news, medios corruptos, periodistas partidarios, noticias financiadas y verdades a medias, renace este espacio crudo y genuino. Noticias reales, información sin edulcorante y verdades sin financiamiento. El camino a la verdad es el camino dificil. Abandona el facilismo, desconfia de todo. Lee entre lineas, mira más allá de las portadas. Despierta, Paraguay”, señala el video mientras oculta sus nexos.

Durante casi 10 días sólo publicaron ataques contra opositores y críticos al Gobierno, sin embargo, el 5 de abril de 2025, publicaron un anuncio del canal oficial del Gobierno de Santiago Peña denominado “Hambre Cero no es solo un plato de Comida”.

Tan sólo días después, entre el 7 y el 16 de abril, el vínculo de la agencia con el equipo de comunicaciones del Gobierno se hizo aún más evidente, lanzando otros cuatro anuncios de las principales campañas publicitarias estatales: el Plan SUMAR sobre combate a las drogas; el programa “Semillas del Futuro” de atención a la primera infancia; Che Roga Porä y; la convocatoria para los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

Posteriormente, también difundieron videos oficiales del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones (Mitic) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

No responden a preguntas

Tanto Meta como Google obligan, por su lógica de trabajo, a involucrar a una persona o un grupo de personas atendiendo a tareas de administrar las cuentas publicitarias estatales, planificar las publicaciones, redactarlas y diseñarlas.

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Además, para pagar por la difusión de los anuncios, se requiere de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito que dé trazabilidad al origen del dinero utilizado.

Al respecto, intentamos obtener la versión de los responsables de la página Despierta Paraguay al número +595971259828, declarado ante Meta el 4 de abril de 2023. La línea estaba apagada.

Además, el equipo de ABC visitó la dirección O’leary 470, Asunción donde tampoco existe pista alguna sobre la existencia de administradores de la página de Facebook.

Por otra parte, hemos contactado de forma reiterada a la agencia Digimarketing SAS, representada por el colombiano Alejandro Bernal Gómez, a sus teléfonos publicados en la web con terminación 440 y 514, tanto por llamadas como mensajes vía Whatsapp, sin obtener retorno.

Intentamos obtener también la versión de Gustavo Villate, ministro del Mitic, al teléfono con terminación 750, sin obtener retorno hasta el cierre de la edición.

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