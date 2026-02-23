A La Gran 7-30
23 de febrero de 2026 - 11:13

AUDIO: Policía ratifica que “Lulú” fue el contratante de los asesinos de Guillermo Moral

Sicarios matan al teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión De Iván Leguizamón <ileguizamon@abc.com.py> Destinatario Fotografía ABC Color <foto@abc.com.py> Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 03-10-2025 15:33
Sicarios matan al teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión De Iván Leguizamón <ileguizamon@abc.com.py> Destinatario Fotografía ABC Color <foto@abc.com.py> Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 03-10-2025 15:33Gentileza