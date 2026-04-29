En el último suspiro, Audax Italiano amarga a Barracas Central en el grupo de Olimpia

El Estadio Florencio Sola fue testigo de un desenlace cinematográfico este martes. En un duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo G, Barracas Central y Audax Italiano igualaron 1-1, un resultado que deja sabor a poco para el conjunto local y que premia la insistencia del cuadro chileno hasta el último aliento. El partido, que parecía controlado por el “Guapo”, terminó en un reparto de puntos que mantiene la paridad absoluta en la zona media de la clasificación.

Lea más: La sorpresa en el once de Olimpia para visitar a Vasco da Gama

El encuentro comenzó a inclinarse para Barracas poco antes del descanso. A los 42 minutos, el paraguayo Rodrigo Bogarín puso en ventaja a los locales, desatando la euforia en Banfield. Con el marcador a favor, el equipo chileno tuvo una oportunidad inmejorable para emparejar el marcador a los 74 minutos mediante un tiro penal. Sin embargo, Rodrigo Cabral desperdició la ejecución, permitiendo que el guardameta Juan Espínola se vistiera de héroe con una atajada monumental que mantuvo la ventaja mínima.

Cuando el reloj marcaba el minuto 95 y Barracas ya saboreaba la victoria, apareció la magia de Fabián Loyola. En la última jugada del partido, el futbolista de Audax ensayó una espectacular acción individual desde la banda derecha; tras un slalom electrizante que dejó atrás a la defensa, sacó un remate preciso que se colgó en el ángulo superior derecho de la portería argentina. Un auténtico golazo que silenció el estadio y rescató un punto de oro para la visita.

Panorama al rojo vivo en el Grupo G

Este empate sacude la tabla de posiciones y deja todo abierto para la definición. Tras el resultado, Audax Italiano y Olimpia comparten provisionalmente la cima con 4 unidades, seguidos de cerca por Barracas Central con 3 puntos. En el fondo aparece Vasco da Gama con un solo entero, a la espera del enfrentamiento pendiente entre paraguayos y brasileños que cerrará oficialmente la tercera fecha.

La próxima semana la tensión aumentará en la cuarta jornada, donde Barracas Central recibirá a Olimpia en un duelo clave por la clasificación, mientras que Audax Italiano buscará hacerse fuerte como anfitrión ante el siempre peligroso Vasco da Gama. El margen de error se reduce y cada detalle, como el penal fallado hoy o el gol agónico de Loyola, empieza a pesar el doble.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resumen del partido

Fuente: EFE