Recoleta dejó escapar la chance de alcanzar la cima de su grupo

El libreto fue claro: Recoleta FC asumió el protagonismo absoluto, impulsado por la posibilidad real de trepar a la cima del grupo tras la paridad entre San Lorenzo y Santos en Argentina, además del incentivo de los 125.000 dólares que otorga la Conmebol por mérito deportivo. El local fue dueño del esférico ante un conjunto ecuatoriano que, tácticamente, renunció a la posesión para priorizar el repliegue.

Desde el pitazo inicial, el equipo local monopolizó la posesión del esférico frente a un elenco ecuatoriano que, sin ruborizarse, renunció al protagonismo. Sin embargo, ese repliegue del Deportivo Cuenca no fue pasivo: en los primeros compases, Jorge Ordóñez encendió las alarmas con una transición eléctrica que culminó en un zurdazo cruzado. El remate, sutil pero bien colocado, obligó la estirada de Nelson Ferreira, quien con un manotazo salvador envió el balón al tiro de esquina.

Al “Canario” le costaba horrores transformar su dominio territorial en peligro real. No obstante, superado el primer cuarto de hora, el lateral Pedro Ríos rompió el molde con una incursión ofensiva por banda, ganó la línea de fondo y envió el “pase de la muerte”. Allan Wlk, desde el punto penal, conectó un derechazo de primera con destino de red, pero el infortunio se vistió de amarillo: el remate impactó en su compañero Thiago Vidal, quien además de obstruir el gol en la misma línea de sentencia, se encontraba en posición adelantada, invalidando la acción.

La disciplina táctica del Cuenca fue impecable, cerrando todos los pasillos internos. Ante la imposibilidad de quebrar el bloque bajo, Júnior Noguera apeló al recurso de la media distancia a los 30 minutos. Su potente zurdazo a media altura superó la estirada del meta argentino Facundo Ferrero, pero el vertical derecho le negó el grito sagrado al cuadro paraguayo.

En el complemento, la narrativa no varió en el trámite: asedio abrumador del local y resistencia heroica de la visita. Recién a la hora de partido, Recoleta volvió a acariciar el gol tras una ruptura de línea del José Espínola. El volante se asoció con Allan Wlk, quien con una gran descarga dejó al mediocampista de frente a la portería para que este saque un derechazo rasante que besó el poste derecho de Ferrero.

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Pese al monólogo local, el Deportivo Cuenca se mantuvo al acecho y aprovechó el adelantamiento de líneas paraguayo para generar pánico. Fue allí donde emergió la figura de Nelson Ferreira. El guardameta del “Canario” fue providencial al tapar, primero, un derechazo cruzado a Rivero y, posteriormente, un remate a quemarropa de Ordóñez. En esta última, el atacante apuntó a la cabeza del golero, pero Ferreira reaccionó levantando los brazos a tiempo para evitar que el balón se colara en el techo del arco.

Pasado el último cuarto de hora, el visitante se limitó a proteger el punto que rescataban de Asunción, dejando en evidencia la alarmante falta de profundidad recoletana. Pese a haber realizado todo el gasto físico y futbolístico, el equipo de Paraguay careció de la inventiva necesaria para quebrar la resistencia cuencana. El desenlace es agridulce para el local: con este empate, Deportivo Cuenca supera en la clasificación a Recoleta y se instala en el segundo lugar, justo por detrás de San Lorenzo, desplazando al “Canario” de la zona de Play-off y obligándolo a una remontada épica en las próximas jornadas.