Clima en Paraguay: Alerta de tormentas y lluvias para este miércoles

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.
Se esperan lluvias dispersas en gran parte del país, incluyendo a Asunción, y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.
Alrededor de las 5:00 fue emitida una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para cuatro departamentos: Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú.
Se esperan condiciones similares mañana jueves y el viernes, con más precipitaciones y tormentas en el norte y este del país, aunque otras zonas como Asunción no registrarían lluvias en esos días.
Temperatura en aumento
El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, aunque con tendencia a un aumento de la temperatura en los próximos días.
Las máximas previstas para hoy son de 24 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.
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Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 28 grados mañana en la capital y 32 grados el viernes.