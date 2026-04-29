Clima
29 de abril de 2026 a la - 05:33

Clima en Paraguay: Alerta de tormentas y lluvias para este miércoles

Carretera iluminada bajo la lluvia, sin personas visibles, con cielos nublados y ambiente desolador.
Las lluvias en Encarnación provocaron el descenso importante de la temperatura en el sur del país.Sergio González

El clima en Paraguay sigue siendo inestable y hoy de nuevo hay probabilidad de lluvias e incluso tormentas eléctricas en varios puntos del país. Cuatro departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas en gran parte del país, incluyendo a Asunción, y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este.

Alrededor de las 5:00 fue emitida una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para cuatro departamentos: Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú.

tormenta alerta meteorología
Imagen satelital que acompaña al boletín de alerta de la Dirección de Meteorología de la mañana de este miércoles.

Se esperan condiciones similares mañana jueves y el viernes, con más precipitaciones y tormentas en el norte y este del país, aunque otras zonas como Asunción no registrarían lluvias en esos días.

Temperatura en aumento

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, aunque con tendencia a un aumento de la temperatura en los próximos días.

Las máximas previstas para hoy son de 24 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 22 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.

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Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 28 grados mañana en la capital y 32 grados el viernes.