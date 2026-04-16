A La Gran 7-30
16 de abril de 2026 - 12:07

AUDIO: Cae otra carga de oro en el aeropuerto de Luque

Algunos de los lingotes de oro incautados hoy en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque.
Algunos de los lingotes de oro incautados hoy en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque.