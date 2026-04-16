Rolón confirma que nota de fiscala menciona a Hernán Rivas en presunta amenaza

El Ministerio Público se encuentra en alerta tras la confirmación de amenazas en contra de una agente que investiga al senador cartista Hernán Rivas, según reveló el fiscal general, Emiliano Rolón.

El titular del Ministerio Público confirmó que la fiscala Patricia Sánchez presentó un reporte formal de amenazas en el que se apunta al senador cartista. El documento refiere, según Rolón, que dichas advertencias contra la agente están vinculadas a su desempeño en la causa penal que enfrenta el legislador por supuesto “título falso”.

Tras las filtraciones de presuntos documentos internos por El Observador, el fiscal general aclaró que la información de amenaza proviene de una “fuente cerrada”.

“Esa fuente fuente humana cerrada menciona un dato que, en fin, hace referencia a un senador, es lo que se dijo siempre. Efectivamente, la nota que tengo a vista dice ‘Hernán Rivas’. Eso es todo lo que tenemos, es una mención de tercero que todavía no ha sido corroborado, pero fue suficiente para que activemos el protocolo", refirió.

Lea más: Fiscala del caso Hernán Rivas denuncia amedrentamiento

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Amenazas vinculadas a la apelación del caso

La presunta advertencia del senador se habría originado en el contexto de las decisiones procesales de la fiscala Sánchez, específicamente ante la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras un fallo de la Cámara de Apelación que resultó favorable para Rivas.

“En general, no conozco el documento del diario que menciona, lo que tengo es el presentado por la fiscala y ella con toda claridad expresa que una fuente humana cerrada -y pide que se tenga en reserva el nombre- le expresa que hay una amenaza de actuaciones si se concreta la apelación en torno al caso abierto en aquel entonces. Esa amenaza la recibimos con la cautela y la consideración", mencionó.

Lea más: Caso Hernán Rivas: puntos claves del recurso que presentó la Fiscalía ante la Corte

Activación del protocolo de seguridad

Ante la gravedad de los hechos descritos, la Fiscalía General dispuso el despliegue de medidas preventivas para garantizar la seguridad de la agente encargada del caso.

“Esa información, hay que dejarlo claro, fue suficiente para que se activara el protocolo de seguridad, que es un protocolo preventivo. A través del curso de acción, hicimos que participe de Protección a Víctimas y Testigos y la Policía en diseñar un mecanismo de prevención. Por el solo hecho de este tipo de situaciones, tenemos el deber de activar y es lo que hicimos”, apuntó Rolón.

Lea más: Caso Hernán Rivas: sobreseimiento es un “error de razonamiento judicial”, según abogado

No obstante, el fiscal general aclaró que la veracidad de la amenaza aún está bajo análisis, dado que se trata de un testimonio indirecto. “La información que subyace todavía no está justificada. La señora expresa el decir de un tercero que no tiene una evaluación propia de ella y pidió que se mantenga en reserva hasta tenga mayor información sobre el punto”, concluyó.