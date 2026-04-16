Clima
16 de abril de 2026 - 05:19

Meteorología: ¿dónde va a llover este jueves en Paraguay?

Imagen sin descripción
FERNANDO ROMERO 31-03-25 LOCALES

El clima comienza a normalizarse luego de las tormentas de ayer, pero hoy aún se esperan precipitaciones dispersas en varias zonas del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y neblinas. Además, se esperan lluvias dispersas en varias zonas del norte, sur y este del país.

Las condiciones del tiempo mejorarían en la mayor parte del país mañana, pero aún se registrarían precipitaciones dispersas el viernes y el sábado en el norte del territorio paraguayo.

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, y este jueves se esperan temperaturas máximas de 28 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.

Lea más:

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.