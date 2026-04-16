Meteorología: ¿dónde va a llover este jueves en Paraguay?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y neblinas. Además, se esperan lluvias dispersas en varias zonas del norte, sur y este del país.

Las condiciones del tiempo mejorarían en la mayor parte del país mañana, pero aún se registrarían precipitaciones dispersas el viernes y el sábado en el norte del territorio paraguayo.

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, y este jueves se esperan temperaturas máximas de 28 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 30 en el Chaco.

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No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.