Víctima de acoso en un bus pide ayuda para identificar a su agresor

Gabriela Báez relató cómo fue víctima de acoso sexual el pasado martes 14 de abril, alrededor de las 17:00, cuando abordó un colectivo de la Línea 12. Contó esta mañana que el bus iba repleto, por ser hora pico, y un hombre habría aprovechado la situación.

Contó que se sintió muy incómoda por la manera en que este aprovechaba la cercanía para rozarla y que en un momento dado sintió cómo le arrojaba un líquido. Al mirarlo, el hombre se movió y ella pudo ver que tenía los genitales expuestos, aseguró.

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Tras el hecho, contó la joven, le reclamó la situación y luego lo siguió mientras él intentaba huir bajando del colectivo. Esa persecución fue grabada por un video difundido con el objetivo de identificarlo.

Varias víctimas

La víctima señaló que luego de que se viralizó su caso varias mujeres le contactaron y dijeron que pasaron por lo mismo, pero no tenían la valentía o recursos para denunciarlo.

En entrevista para la 780 AM, dijo que hasta el momento no logran identificar la identidad del hombre. Señaló que varias personas le indicaron que trabaja en el centro de Asunción en actividades comerciales, pero todavía no obtuvo mayores datos.

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La joven oficializó su denuncia ante la Comisaría y pide a la ciudadanía que la ayude para identificar al agresor, con el objetivo de que no haya más víctimas de acoso en el transporte público.