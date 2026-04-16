A La Gran 7-30
16 de abril de 2026 - 12:12

AUDIO: Feprinco fustiga al Gobierno por “prebendario” y “populista” ante crisis de finanzas públicas

Grupo de empresarios en ambiente formal, escuchando a un orador en traje mientras se ven atentos y serios.
Empresarios de la Feprinco criticaron al gobierno de Santiago Peña durante una conferencia de prensa en Asunción.