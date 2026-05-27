A La Gran 7-30
27 de mayo de 2026 a la - 12:42

AUDIO: “Riesgo de insolvencia” en IPS: gremios industriales proponen plan para sostener fondos jubilatorios

Fachada del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS)
Fachada del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS)gentileza