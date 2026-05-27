Usaron el avión presidencial para viaje de Leticia Ocampos y familiares a Buenos Aires

El uso del avión presidencial (Cessna 680 Citation Sovereign, donado por Taiwán) llamó la atención luego de que aficionados a la aviación reportaran su aterrizaje en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. En comunicación con ABC Cardinal, el general del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), confirmó el viaje y detalló que la comitiva estuvo integrada por un total de ocho pasajeros, entre ellos la primera dama, Leticia Ocampos, y tres tripulantes militares.

Al ser consultado sobre las versiones que indicaban que los hijos del mandatario y sus respectivas parejas aprovecharon el feriado largo para un viaje de ocio de jueves a domingo, Fullaondo defendió la legalidad del traslado alegando que la institución recibió un pedido formal por escrito desde el Poder Ejecutivo.

“La aeronave Citation tuvo un vuelo oficial que ha sido solicitado por la Presidencia de la República para cumplir una actividad oficial de la primera dama. Le llevó, sí, a la señora esposa del señor presidente a Buenos Aires el día jueves y regresó el día domingo”, afirmó el jefe militar.

El general justificó la inclusión de los familiares del presidente Santiago Peña señalando que el reglamento del Grupo de Transporte Aéreo Presidencial faculta a la unidad a coordinar el traslado no solo del presidente y vicepresidente, sino también de sus familiares directos.

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Un viaje “dentro del presupuesto”

Respecto a la tripulación, Fullaondo detalló que el avión estuvo comandado por tres militares (un piloto, un copiloto y un navegante), quienes transportaron a ocho pasajeros, totalizando 11 personas a bordo.

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Al ser cuestionado sobre el millonario costo de un viaje de estas características, el comandante evitó dar cifras exactas, pero reconoció el alto impacto presupuestario.

“La aviación es costosa, volar un avión siempre tiene su costo. Y nosotros tenemos el presupuesto para cumplir las misiones asignadas por el Estado dentro de lo que nos permite la misión. Y esta fue una misión oficial”, concluyó.

Actividad de la primera dama en Argentina

Durante la entrevista, el comandante de la FAP dijo no contar con los detalles de las actividades que justificaron el millonario despliegue operativo en el vecino país. Sin embargo, consultando con las redes oficiales de la Oficina de la Primera Dama, se pudo saber que Leticia Ocampos estuvo participando de la apertura de la muestra “Kuña Guapa: mujeres que tejen historia”, en el Centro Cultural de la República del Paraguay en Buenos Aires.

La actividad es promocionada como “una propuesta artística invita a reconectar con la identidad, la memoria y las raíces del Paraguay a través de una mirada sensible y contemporánea, fortaleciendo los vínculos culturales con la comunidad paraguaya residente en Argentina”.

Según @tobisspotter, el aficionado que publicó la fotografía de la aeronave oficial en el aeropuerto argentino, la imagen subida en su cuenta de Instagram fue captada el domingo 24 de mayo.

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