Bachi adelanta que no permitiría que Kattya vuelva al Senado: “Voy a hacer lo mismo que hizo Lugo”

La exsenadora Kattya González recurrió a la Corte con una acción de inconstitucional tras su destitución de la Cámara de Senadores en el 2024 por una mayoría de votos cartistas y satélites, la cual solo está a un voto de definirse.

En caso de que la Corte falle a favor de la exlegisladora, la misma debería ser restituida en su cargo; sin embargo, al ser consultado hoy, el presidente de la Cámara, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, respondió que haría “lo mismo que hizo Lugo”.

“Que los poderes sean respetados. Yo soy representante del poder legislativo y probablemente voy a hacer lo mismo que hizo Lugo”, respondió tras la consulta de un posible fallo a favor de la legisladora.

Lea más: A dos años de la expulsión de Kattya, la Corte se mantiene en silencio

Sin embargo, el caso al que refirió se trata de cuando el expresidente de la República fue electo como presidente de la Cámara de Senadores en el 2018 y donde la mayoría no dejó jurar a Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, ambos expresidentes de la República con mandato concluido, que fueron habilitados por la Corte para candidatarse, no así para asumir las bancas, lo cual está prohíbido por la Constitución Nacional.

NOTICIA EN DESARROLLO