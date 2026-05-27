A La Gran 7-30
27 de mayo de 2026 a la - 12:39

AUDIO: Usaron el avión presidencial para viaje de Leticia Ocampos y familiares a Buenos Aires

Avión de la Fuerza Aérea Paraguaya en pista, con diseño moderno en blanco y rojo, rodeado de edificios del aeropuerto.
Avión de la Fuerza Aérea Paraguaya en el Aeroparque Jorge Newbery (Argentina)Instagram tobisspotter