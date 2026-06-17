A La Gran 7-30
17 de junio de 2026 a la - 13:47

AUDIO: Megaasalto en Santa Rita: allanamientos y dos detenidos en Emboscada

Dos personas en la cantera Ita Bella; una toma fotos con un dispositivo, la otra observa. Fondo de piedras y vegetación.
Fiscalía interviene en cantera Cantera Ita Bella en Emboscada de donde sospechan salieron los explosivos para el asalto al banco en Santa Rita. Este sitio se le conoce como "el polvorín", que es el lugar donde se guardan los explosivos.